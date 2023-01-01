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Услуги СЭС дезинфекция, дератизация и дезинсекция в Москве официальный сайт

15
лет
на рынке санэпидем услуг
51
сотрудников в команде центра дезинсекции
~80
обработок за день
~30000
обработок за год
23%
клиентов по рекомендациям
100%
положительных отзывов
О компании Городской центр санитарной дезинфекции

О компании

СЭС Москвы официальный сайт

Если столкнулись с необходимостью травли насекомых в квартире в Москве, обработки участка от насекомых, дератизации складских помещений и другими проблемами, связанными с избавлением от бактерий, насекомых или грызунов, то вам не обойтись без услуг нашей санитарно-эпидемиологической службы.

Цены на услуги санэпидемстанции

Прайс обновлен 15 сент 2023 г.
Дезинсекция квартиры от 800 ₽
Дезинфекция от 800 ₽
Дератизация от 800 ₽
Стандартная обработка + гарантия
Цена
Тараканы от 800 ₽
Клопы от 800 ₽
Насекомые от 800 ₽
Мухи от 800 ₽
Муравьи от 800 ₽
Блохи от 800 ₽
Стандартная обработка + гарантия
Цена
Обработка запаха от 1000 ₽
Грибок и плесень от 1000 ₽
Дезинфекция покойника от 3000 ₽
Обработка от вирусов от 1000 ₽
Стандартная обработка + гарантия
Цена
Мыши от 1000 ₽
Крысы от 1000 ₽
Кроты от 1000 ₽

СЕС - Санпединстанция - Как вызвать санэпидемстанцию на дом бесплатно

Какие услуги мы предлагаем

Наша городская служба дезинфекции в Москве проводит санобработку помещений и оказывает широкий спектр услуг по уничтожению насекомых и грызунов, а также по обеззараживанию помещений. Проводим следующие процедуры:

Уничтожение насекомых в квартире. К травле насекомых относятся такие услуги, как дезинфекция против клопов, уничтожение тараканов с гарантией, травление муравьёв, блох.
Противоклещевая обработка. Проводим обработку дачных участков и обработку любой территории от клещей и комаров. В работе используется импортные акарицидные препараты, которые гарантируют результат.

Услуги дератизации. Имеем большой опыт в уничтожении грызунов: крыс, мышей, кротов. В работе используем современные технологии и уникальные методы.
Дезинфекция помещений. Наша городская служба дезинфекции проводит профессиональную обработку для обеззараживания помещений вовремя и после болезни, а также после смерти человека.
Наша санитарная служба предлагает спектр профилактических услуг, которые защитят от проникновения в дом паразитов, грызунов и опасных инфекций.
На каких объектах работаем
Процедуры проводят грамотные и компетентные сотрудники, имеющие большой опыт работы в городском центре санитарной дезинфекции. За счёт качественной профподготовки мастеров работаем на объектах любой сложности:
Городские квартиры. Услуги дератизации и дезинсекции квартиры являются весьма востребованными в городской СЭС. Проводим такие процедуры с гарантией полного избавления от проблемы, потому что в работе используются качественные ядохимикаты и современное оборудование.
Производственные объекты. Наш центр санитарной дезинфекции работает в Москве и в Московская области. Многие предприятия сталкиваются с необходимостью периодического уничтожения тараканов или крыс. Важно отметить, что при заключении долгосрочного договора и проведении регулярных процедур используем индивидуально подобранные ядохимикаты. Отравляющие вещества каждый раз меняются, что не позволяет насекомым и грызунам привыкнуть к ним и выработать иммунитет.
Обработка территории. Наша санэпидстанция давно и успешно ведёт борьбу с насекомыми на открытых участках. Можем провести обработку участка от комаров и клещей. Эта услуга актуальна как для дачников, так и для организаций, которые обязаны проводить выведение клещей в соответствии с СанПиНом.

Санэпидемстанция Московская официальный сайт - Как вызвать сэс на дом - Центр дезинфекции Москва

Какие методы работы используем

Для дезинфекции, дезинсекции и дератизация применяем препараты, качество которых подтверждено документально. Оборудование, используемое при работе, регулярно проходит проверку и обновляется по мере необходимости. Методы проведения процедур соответствуют современным стандартам и подбираются индивидуально в каждом конкретном случае. В большинстве ситуаций, которые не обременены сложными сопутствующими факторами, наш центр дезинфекции в Москве используют следующие методы:
Для борьбы с насекомыми в доме используются: обработка газом от клопов, истребление тараканов туманом, дезинфекция насекомых методами горячего и холодного тумана.
Для травления клещей: опрыскивание акарицидами или распространение в воздухе методом холодного тумана.
Для выведения грызунов: обработка туманом, размещение яда и ловушек.
Для дезинфекции: протирание, опрыскивание, метод тумана.
Таким образом, наша государственная санэпидемстанция города Москвы использует для решения проблем санобработки совокупность физических, химических и механических методов, что позволяет гарантировать эффективность проводимых процедур.
Как вызвать санэпидемстанцию на дом
Если нужно вызвать СЭС для проведения процедур, то можно обратиться на официальный сайт СЭС Московская области. Нужно оставить заявку городской службе дезинсекции, и в ближайшее время специалисты свяжутся и уточнят подробности процедуры. Кроме того, можно воспользоваться телефоном санэпидемстанции в Москве и позвонить по горячей линии. Наша городская санитарная служба работает круглосуточно и готова принять заказ в любое время.

Номер санэпидемстанции - Сан эпидемия станция - Санэпиднадзор Москва

Преимущества нашего центра дезинфекции

Наша государственная санитарно-эпидемиологическая служба предлагает клиентам услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Потребители наших услуг всегда остаются довольны, потому что мы быстро и эффективно избавляем от проблем. Наша московская санэпидемстанция имеет следующие преимущества:
Работаем официально, что позволяет нам оказывать услуги как физическим, так и юридическим лицам. При необходимости предоставляем клиентам договор, в котором будет прописана дата проведения процедуры, наименование использовавшихся препаратов и гарантийные обязательства.
Наша горячая линия сэс работает в режиме 24/7. Компетентные сотрудники готовы прийти на помощь в любое время.
Вызвать дезинсектора легко: для вызова СЭС можно воспользоваться официальным сайтом санэпидемстанции или позвонить по телефону.
Используем только современные импортные отравляющие и антисептические средства, эффективность которых подтверждена сертификатами качества. Используемые препараты безопасны для людей и домашних питомцев.
Наши мастера обладают должной квалификацией в сфере дезинфекции. Подбирают препараты и методы работы для каждой ситуации.
Наша городская санэпидемстанция использует современное оборудование для проведения процедур обработки. Устройства регулярно проходят проверки и заменяются по мере необходимости.
Цены на вызов санэпидемстанции на дом или на загородный участок с последующим проведением обработки лояльны. В компании действует система скидок и бонусов. Например, пожилые люди могут получить процедуру дешевле при предъявлении пенсионного удостоверения.
Наша государственная санэпидемстанция предоставляет гарантию на проводимые процедуры обработки, будь то дезинфекция клопов, противоклещевая обработка территории или выведение крыс.
Наша санитарная служба работает не один год и имеет высокую репутацию. С отзывами клиентов о нашей работе можете ознакомиться на официальном сайте горсэс Москвы.

Санпенстанция - Санитарно эпидемиологическая служба Москва - Санэпидемстанция Москва горячая линия

Как найти наши контакты

Контакты нашей службы по борьбе с насекомыми, грызунами и инфекциями - СЭС официальный сайтуказаны на официальном сайте СЭС города Москвы. Здесь сможете найти адрес СЭС и телефон горячей линии. Наша деятельность официальна и легальна, а потому открыто предоставляем информацию о компании клиентам.

Преимущества работы с Городская служба дезинфекции Москва

Гарантия
качества
Вы устали от постоянного неэффективного уничтожения насекомых и грызунов в вашем доме? Вы ищете способ избавиться от них раз и навсегда? Не ищите дальше — гарантированное уничтожение насекомых клопов, тараканов, муравьев для вас проведет городская служба дезинсекции Москва! Мы обеспечим высокое качество и гарантийное обслуживание на уничтожение насекомых СЭС
Доступные
цены
Вы ищете доступный способ обеспечить чистоту и безопасность вашего дома по низкой цене? Центр дезинфекции Москва официальный сайт — это именно то, что вам нужно! Городская служба дезинсекции не только обеспечит ваше душевное спокойствие, защитив ваш дом от опасных насекомых и грызунов, но и предложит отличные преимущества по низким ценам.
Опытные
сотрудники
Вы ищете надежный способ избавиться от надоедливых насекомых? Борьба с насекомыми в квартире будет эффективной, если обратиться к опытным дезинсекторам! Мы предлагаем профессиональное уничтожение насекомых в квартире Москва, которое полностью соответствует нормам СанПин. Профессиональная служба по борьбе с насекомыми поможет решить вашу проблему быстро и эффективно!
Индивидуальный
подход
Вы ищете эффективный способ планирования санитарных мероприятий: дезинфекция, дератизация и дезинсекция? Если да, то вы знаете, насколько важен индивидуальный подход при выведение насекомых в квартире Москва. Мы - лидер в области дезинсекция насекомых

Основные услуги нашего центра

Борьба с мокрицами Борьба с мокрицами
Борьба с клопами Борьба с клопами
Борьба с осами Борьба с осами
Борьба с комарами Борьба с комарами
Борьба с плесенью Борьба с плесенью
Борьба с короедами Борьба с короедами
Борьба с клещами Борьба с клещами
Борьба с кротами Борьба с кротами
Борьба с блохами Борьба с блохами
Борьба с крысами Борьба с крысами
Борьба с муравьями Борьба с муравьями
Борьба с тараканами Борьба с тараканами

Схема работы санэпидемстанция Москва

01
Обращение
Вы обращаетесь к нам по телефону санэпидемстанции или оставляете заявку на консультацию от мастера
02
Консультация
Наш специалист позвонит и уточнит информацию, затем предложит оптимальный метод уничтожение клопов, тараканов, блох, грызунов и т.д.
03
Оформление заявки
После принятия решения Вы определяетесь с датой и временем, когда будет проведена дезинфекция СЭС
04
Контроль ситуации
Наша служба дезинфекции Москва контролирует санитарную ситуацию на Вашем участке в течение всего срока гарантии
05
Сдача работы
По окончанию услуги по дератизации и дезинсекции Вы получаете необходимую консультацию от нашего специалиста, оформляем договор
06
Истребительные работы
Наш дезинфектор проведет уничтожение тараканов, крыс, уничтожение клещей и других насекомых

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Дезинфекция и дезинсекция от 1 500 руб.
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Наш специалист свяжется с вами перед выездом

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Что будет, если отложить вызов санэпидемстанции на потом?

Бессонница
Бессонница
Так как некоторые вредители живут в кровати или рядом с ней
Бессонница
Бессонница
Так как некоторые вредители живут в кровати или рядом с ней
Бессонница
Бессонница
Так как некоторые вредители живут в кровати или рядом с ней

В компании работают квалифицированные специалисты

Гаврилов Иван
Гаврилов Иван
Дезинфектор
Смирнов Михаил
Смирнов Михаил
Дезинсектор
Петров Александр
Петров Александр
Дезинфектор
Кольцов Алексей
Кольцов Алексей
Дезинсектор

Осуществляем обработку помещений любого размера и сложности

Квартиры
Квартиры
Дома
Дома
Офисы
Офисы
Рестораны и кафе
Рестораны и кафе
Магазины
Магазины
Склады
Склады
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения
Земельные участки
Земельные участки

С чем вы сможете столкнуться обратившись в недобросовестные компании

Откровенное мошенничество
Схема проста - недобросовестная санитарная служба Москвы запугивает вас, навязывая дополнительные услуги
Предполагаемые потери:
8-20 тыс. руб.
Отсутствие реальных гарантий
Обычно, такие гарантии указываются только на словах, а при наступлении гарантийного случая недобросовестная санэпидемслужба уходит от ответственности
Предполагаемые потери:
от 2 тыс. руб.
“Плавающая” стоимость
Излюбленный инструмент нечестных компаний - при выполнении работ, стоимость услуг санэпидемслужбы Москва резко возрастает в силу дополнительного объема работ
Предполагаемые потери:
около 10 тыс. руб. + 6 дней на исправление
Некачественные материалы
В погоне за выгодой такие компании часто используют самые дешевые средства, которые наносят вред человеку, животным и растениям. Отдельные компании и вовсе вместо специализированных средств используют воду
Предполагаемые потери:
около 22 тыс. руб. + 15 дней простоя

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